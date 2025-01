Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 25,49 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,49 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,49 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,91 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 475.582 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 20.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival -0,04 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,77 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag mit Zuschlägen

Aufschläge in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen