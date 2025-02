Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Carnival

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 23,70 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 23,70 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,79 USD aus. Bei 23,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 348.197 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 markierte das Papier bei 28,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 21,18 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 41,86 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 20.12.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach -0,04 USD im Vorjahresvergleich. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 01.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 1,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

