Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen verbilligt sich am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,2 Prozent auf 0,753 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 0,753 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,751 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,780 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.780 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,818 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 141,434 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,323 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 57,105 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Cavendish Hydrogen-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Cavendish Hydrogen gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,28 Prozent auf 65,43 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Cavendish Hydrogen-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,730 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

