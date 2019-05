Gibt es bald Cannabis-Lebensmittel von Milka-Hersteller Mondelez?

Aktien in diesem Artikel Mondelez 46,29 EUR

Cannabidiol (kurz: CBD) wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen. Im Gegensatz zum psychoaktiven Marihuana-Bestandteil THC erleben CBD-Konsumenten keinen Rausch, sprich nicht das typische High-Sein, an das viele bei der Erwähnung des Wortes Cannabis denken. Die positiven gesundheitlichen Wirkungen, die Cannabis zugeschrieben werden, hat CBD aber trotzdem. Ein Mittelchen also, dass sich auch in der Nahrungsmittelindustrie einsetzen lässt. Der Lebensmittelgroßkonzern Mondelez könnte schon bald CBD-Süßigkeiten und -Snacks herstellen.

Neue CBD-haltige Produkte in Sicht?

In einem Interview mit CNBC gab Mondelez-CEO Dirk Van Put preis, dass das Unternehmen sich mit dem Thema CBD-haltige Lebensmittel beschäftige und sich dafür rüste, diese auch einzusetzen. Der Konzern stellt so ziemlich alles her, was das Genießerherz begehrt, neben Milka , Oreo oder Toblerone gehören auch salzige Snacks, Kaugummis oder der Frischkäse Philadelphia ins Markenrepertoire.

Auf CBD-haltige Oreos können Verbraucher wohl nicht hoffen, andere Produkte könnten jedoch durchaus irgendwann mit CBD versetzt werden. "Wir zögern ein bisschen, CBD in unseren Familienmarken einzusetzen", erklärte Van Put, "aber es gibt andere Marken oder neue Marken, bei denen wir uns das durchaus vorstellen können".

Rechtlich nicht ganz geklärte Zone

Bisher hat Mondelez noch keine CBD-Lebensmittel auf den Markt gebracht. Grund hierfür seien die schwammigen rechtlichen Rahmenbedingungen, die es in den USA in Bezug auf CBD-haltige Nahrungsmittel gebe. "Wir wollen ganz klar im rechtlich erlaubten Bereich bleiben und uns an die Spielregeln halten."

"Der Bereich ist nicht klar definiert. Bei Nichtlebensmitteln ist es ein bisschen klarer", so Van Put. Er hoffe darauf, dass die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA in den kommenden Monaten für Klarheit sorge.

CBD-Lebensmittel könnten im Mainstream-Lebensmittel-Markt ankommen

Mondelez-Fans können gespannt darauf sein, wann der Lebensmittelriese anfängt, einige seiner Produkte mit CBD zu versetzen. Sobald die rechtlichen Grundlagen klar abgeklärt sind, dürfte es keinen Grund zum Zögern mehr für Mondelez geben. Mondelez-CEO Van Put zumindest scheint überzeugt davon, dass CBD-haltige Lebensmittel die Zukunft sind. Über kurz oder lang werden sie seiner Meinung nach im Mainstream-Lebensmittel-Markt einschlagen.

