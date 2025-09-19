DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.454 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
Charles erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung

18.09.25 06:10 Uhr

WINDSOR (dpa-AFX) - König Charles III. hat das Staatsbankett mit US-Präsident Donald Trump dazu genutzt, den Republikaner an die Unterstützung der Ukraine zu erinnern. Ins politische Tagesgeschäft mischt sich der Monarch grundsätzlich nicht ein, doch Charles verpackte den Appell in einen historischen Vergleich, der für seine Verhältnisse sehr deutlich war.

Die USA und Großbritannien hätten Seite an Seite in den beiden Weltkriegen gegen die "Kräfte der Tyrannei" gestanden, lobte der Monarch das enge Bündnis. Dann fügte er hinzu: "Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern."

Trump zeigte offen Sympathien für Putin

Trump nickte, dabei hatte der US-Präsident zuletzt große Zweifel daran gelassen, ob er die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg weiterhin unterstützen will. Trump zeigte immer wieder offen Sympathien für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Sicht der Dinge. Bei einem bilateralen Gipfel in Alaska vor einigen Wochen rollte er für den Russen sogar den roten Teppich aus, obwohl dieser international weitgehend isoliert ist.

Mit dem Staatsbankett auf Schloss Windsor ging am Mittwoch ein Tag voller zeremonieller Ehrungen zu Ende, mit dem Trump und First Lady Melania bei ihrem Staatsbesuch nach allen Regeln der Kunst verwöhnt wurden./rin/DP/zb