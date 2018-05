Ausgangssituation und Signal

Die Notierungen von Berkshire Hathaway könnten jetzt wieder nach oben drehen. Darauf deutet der Tageschart hin. Der Titel konnte am Freitag um 2,1 Prozent zulegen; die große weiße Kerze im Tageschart (grüner Pfeil) zeugt davon und lässt positiv in die neue Handelswoche blicken. Dass das Kaufinteresse gerade jetzt erfolgt, kommt nicht von ungefähr: Die Kurse bewegen sich derzeit auf dem Niveau ihrer 200-Tagelinie (blaue Kurve). Diese hat sich bereits in der Vergangenheit als tragfähige Stütze nach einer Korrektur / Konsolidierung bewährt. Im kurzfristigen Bereich gilt jetzt die Kursmarke bei 189,30 US-Dollar als Unterstützung. Auf der Oberseite gilt es, die 21-Tagelinie (grüne Kurve) bei 196,82 US-Dollar als Widerstand im Auge zu behalten, sowie ebenfalls den Bereich um 200 / 203 US-Dollar.

Wenn Starinvestor Warren Buffet spricht, hören Anleger gespannt zu. Und Warren Buffett hatte was zu sagen: Am Wochenende lud seine Investmentgesellschaft zur Aktionärsversammlung ins US-amerikanischen Omaha. Berkshire Hathaway ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Der Vorsitzende ist der Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffett. Anleger profitieren damit unmittelbar vom Know-how des Börsengurus. Und langfristig betrachtet scheint die Aktie nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Die Charttechnik beeindruckt mit einem intakten Aufwärtstrend, der bereits seit mehreren Jahren andauert.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf BÖRSE ONLINE unter https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Berkshire-Hathaway-Aktie-Warum-Anleger-jetzt-einsteigen-sollten-1023635486/2.

Bildquellen: Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images, Andy-Kropa/AP