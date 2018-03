Berkshire Hathaway-Aktie: Darum kann Buffett den S&P 500 nicht mehr schlagen

Warren Buffett beginnt seinen Brief an die Anteilseigner von Berkshire Hathaway auch für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Performancevergleich zwischen dem S&P 500 und seiner Holdinggesellschaft. Dabei setzt er die jährliche Steigerung des Buchwertes und des Marktwertes von Berkshire Hathaway in Relation zur Entwicklung des S&P 500.

Routinemäßige Outperfomance der Buffett-Aktie

Der jährliche Aktionärsbrief von Buffett bietet somit einen Renditevergleich zwischen seiner Holding und einem der wichtigsten US-Indizes bis zum Jahr 1965. Für das Jahr 2017 erzielte Berkshire Hathaway einen Nettogewinn von 65,3 Milliarden US-Dollar und steigerte den Buchwert der Aktien der Klasse A um genau 23 Prozent. Seit 1965 stieg der Buchwert der Berkshire Hathaway-Aktie Klasse A von 19 US-Dollar pro Stück auf rund 211.750 US-Dollar. Der Buchwert entspricht hierbei dem bilanzierten Anlagevermögen der Gesellschaft und kann unter Umständen vom Marktpreis abweichen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Jahresperformance von 19,1 Prozent. Überprüft man die Zahlen der vergangenen Jahre jedoch etwas genauer, bemerkt man, dass die Ära der routinemäßigen Outperformance der Berkshire Hathaway-Aktie gegenüber dem S&P 500 zu Ende gegangen ist.

Zu groß, um zu Gewinnen

In den zurückliegenden zehn Geschäftsjahren konnte Buffett die hohen Erwartungen der 80er Jahre und 90er Jahre nicht mehr erfüllen. Jedoch ist der dahingeschmolzene Renditespread im Vergleich zur S&P 500 Benchmark keineswegs eine Alterserscheinung des 87-jährigen.

Vielmehr ist der relative Rückgang der Erträge von Berkshire auf den enormen Erfolg zurückzuführen. Im Jahr 1980 betrug die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway rund 420 Millionen US-Dollar. Heute sind es rund 516 Milliarden US-Dollar. Um die Marktkapitalisierung von 1980 zu verdoppeln und um weitere 420 Millionen US-Dollar zu steigern, waren damals logischerweise 100 Prozent Performance nötig. Heutzutage müsste der Aktienkurs jedoch nur noch 0,08 Prozent zulegen, um dieselbe absolute Steigerung der Marktkapitalisierung zu erfahren.

Ist Benjamin Grahams-Methode nun passé?

Des Weiteren wird die Aufgabe, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, zunehmend schwieriger. Buffetts Gesellschaft ist schon jetzt an über 100 unterschiedlichen Unternehmen beteiligt. Eine Identifizierung der nächsten 100 unterbewerteten Unternehmen ist unter den aktuellen Umständen eine unmögliche Aufgabe. Würde Buffett nun neu anfangen und nur noch mit wenigen Milliarden investieren, bestünden die Chancen auf Renditen wie vor 30 Jahren. Erzielt Berkshire die nächsten 50 Jahre jedoch die gleichen Renditen wie in den letzten 50 Jahren, würde der Buchwert des Unternehmens auf 7,4 Billionen US-Dollar steigen. Solch eine Annahme bedarf jedoch einer gewaltigen Überdosis an Zuversicht.



Pierre Bonnet / finanzen.net

