Stühlerücken: Exodus im Vorstand der Commerzbank

Firmenkundenvorstand Roland Boekhout, erst seit Anfang des Jahres im Amt, soll Medienberichten zufolge vor dem Abschied stehen. Eine Bestätigung dafür gab es bis Redaktionsschluss noch nicht. Boekhout hatte im Rennen um die Nachfolge von Commerzbank-Chef Martin Zielke den Kürzeren gezogen.

Zielke verlässt die Bank ebenso wie Privatkundenchef Michael Mandel. In der Bank gibt es heftige Debatten, wie schwer die Einschnitte in der Firmenkundensparte sein müssen. (Redaktion €uro am Sonntag)

