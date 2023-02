CHERRY-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Aktien in diesem Artikel CHERRY 6,88 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Am 09.02.2023 tätigte bei CHERRY eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 10.02.2023. 40.015 CHERRY-Papiere zu jeweils 6,97 EUR erwarb am 09.02.2023 JKOK Ventures Anstalt, in enger Beziehung. An diesem Tag wies die CHERRY-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 3,10 Prozent auf 6,88 EUR nach oben.

Die CHERRY-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 6,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. An diesem Tag wechselten summa summarum 270 CHERRY-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von CHERRY beläuft sich unterdessen auf 160,58 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 23.649.788 Anteilsscheine.

Die letzte Insider-Bewegung bei CHERRY ergab sich am 23.12.2022. Die Erhöhung der CHERRY-Aktien im Depot um 7.100 Anteilsscheine zu je 7,26 EUR meldete Vorstand, Streller, Dr. Udo.

Redaktion finanzen.net