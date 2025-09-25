DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin96.687 +2,0%Euro1,1737 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.736 -0,7%
Chicago-Fed-Chef skeptisch für weitere Zinssenkungen in den USA

24.09.25 21:49 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der regionale Fed-Notenbankchef von Chicago hat vor einer Vorfestlegung auf eine Reihe von Zinssenkungen in den USA gewarnt. Ein scharfer Abschwung auf dem Arbeitsmarkt der weltweit größten Volkswirtschaft sei noch kein Zeichen, dass eine Rezession bevorstehe, sagte Austan Goolsbee im Interview der "Financial Times" ("FT"). Der Top-Geldpolitiker hatte den jüngsten Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve in der vergangenen Woche um 0,25 Prozentpunkte nach unten mitgetragen. Bei weiteren Zinssitzungen könnte er jedoch weniger willens sein, weitere Zinssenkungen zu unterstützen, sagte er der Zeitung.

Er fühle sich unwohl dabei, zu viele Zinssenkungen vorwegzunehmen, nur basierend auf der Annahme, dass die Inflation wahrscheinlich nur vorübergehend sei und wieder verschwinden werde, sagte Goolsbee. Die Fed hatte die erste Zinssenkung in diesem Jahr vollzogen, nachdem sich der US-Arbeitsmarkt deutlich abgekühlt hatte. Die Notenbank hat zudem zwei weitere Senkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Goolsbee sieht allerdings die Inflation bisher nicht gebändigt. Viele Unternehmen im Mittleren Westen seien immer noch besorgt, dass die Teuerung noch nicht unter Kontrolle sei, sagte er weiter. Ein Grund für seine Zurückhaltung im Hinblick auf weitere Zinssenkungen sei die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, ergänzte er./men/zb