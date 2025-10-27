DAX24.301 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +5,1%Nas23.560 +1,5%Bitcoin98.783 +0,4%Euro1,1637 +0,1%Öl66,11 +0,6%Gold3.994 -2,1%
Chicago Fed: US-Arbeitslosenquote weitgehend unverändert

27.10.25 14:51 Uhr

Von Matt Grossman

DOW JONES--Eine am Montag von der Chicago Fed veröffentlichte Schätzung deutet darauf hin, dass die Arbeitslosenquote in den USA in den vergangenen beiden Monaten weitgehend stabil geblieben ist. Die Echtzeit-Prognose der Arbeitslosenquote der Chicago Fed sieht die Quote im Oktober bei 4,35 Prozent, gegenüber 4,34 Prozent im September. Die letzte offizielle Zahl des Bureau of Labor Statistics, die Anfang September veröffentlicht wurde, hatte für August eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ausgewiesen.

Die Chicago Fed teilte mit, dass ihre Schätzung die aufgrund des Shutdowns höhere Arbeitslosigkeit von Bundesbediensteten wahrscheinlich nur teilweise widerspiegele. Ihre Methode beziehe Daten aus offiziellen Quellen sowie von privatwirtschaftlichen Anbietern wie Jobbörsen, Umfragen und Gehaltsabrechnungsfirmen ein.

Kontakt zum Autor: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 09:52 ET (13:52 GMT)