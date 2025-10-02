DAX23.765 +0,1%ESt505.504 -0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.347 -1,1%Euro1,1747 +0,2%Öl67,42 -0,3%Gold3.814 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Wolfspeed A41JEH Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv? Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

China fordert Ablehnung einer Unabhängigkeit Taiwans

30.09.25 13:39 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat dazu aufgerufen, eine Unabhängigkeit Taiwans nicht zuzulassen. "Wir sollten den Austausch und die Kooperation über die Taiwanstraße vertiefen und separatistischen Bestrebungen nach einer Unabhängigkeit Taiwans sowie Einmischung von außen entschlossen ablehnen", sagte er in Peking. Vor dem Gedenktag der Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949 forderte Xi vor internationalen Botschaftern und Parteimitgliedern, Chinas Souveränität und territoriale Integrität entschlossen zu schützen.

Wer­bung

China sieht Taiwan als Teil seines Territoriums

Eine Vereinigung der unabhängig regierten Inselrepublik Taiwan mit Festlandchina gehört zu Xis wichtigsten Zielen. Die Volksrepublik zählt Taiwan zu ihrem Territorium und drohte mehrfach die Anbindung auch durch das Militär zu erzwingen, sollte es auf friedlichem Wege nicht gelingen.

Peking sieht die Taiwan regierende Demokratische Fortschrittspartei als Separatisten, weil sie für eine Unabhängigkeit steht. Präsident Lai Ching-te sah bislang davon ab, diesen Status formal zu erklären. Kaum Länder auf der Welt erkennen Taiwan an - auch Deutschland und die USA nicht.

Berichte über Druck auf Trump

Weil die USA aber der wichtigste Verbündete Taiwans sind, sorgt die sogenannte Taiwan-Frage immer wieder für Spannung zwischen Peking und Washington. Die USA liefern regelmäßig Waffen an den Inselstaat. US-Präsident Donald Trump steht parallel unter Druck im andauernden Zollstreit mit China ein Abkommen zu erzielen.

Wer­bung

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, fordert Xi nun von den USA, ihre Haltung zu Taiwan zu ändern. Demnach will Peking, dass Washington formal davon spricht, eine Taiwan-Unabhängigkeit "abzulehnen". Bisher gilt der Stand aus der Zeit von Trump-Vorgänger Joe Biden, dass die USA eine Unabhängigkeit Taiwans "nicht unterstützen".

Fraglich ist, ob Trump diesen Schritt tatsächlich gehen wird oder Peking seinen Verhandlungshebel in der Sache möglicherweise überschätzt. Mit der Änderung der US-Formulierung würde Trump einen großen Schritt auf China zugehen, könnte Taiwan damit aber isolieren./jon/DP/jha