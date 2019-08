LANXESS verkauft Chromchemikalen-Geschäft an Brother Enterprises

Beide Unternehmen hätten am Montag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte LANXESS mit. Die Transaktion müsse noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden. Mit dem Abschluss der geplanten Transaktion rechnet LANXESS bis zum Jahresende 2019. Details zum Verkaufspreis machte das in Köln ansässige Unternehmen nicht.

"Wir haben das Geschäft mit Chromchemikalien in den vergangenen Jahren erfolgreich neu aufgestellt. Allerdings passt es nicht mehr zu unserer strategischen Ausrichtung auf Spezialchemie. Daher sind wir überzeugt, dass künftiges Wachstum und die Weiterentwicklung des Geschäfts unter der Führung von Brother Enterprises besser umgesetzt werden können", sagte LANXESS-Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert laut Mitteilung.

Das Geschäft mit Chromchemikalien wird den weiteren Angaben nach vom LANXESS-Geschäftsbereich Leather geführt und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Der Spezialchemie-Konzern stellt diese Chemikalien an zwei Standorten in Südafrika her. In Newcastle produziert LANXESS Natriumdichromat, das dort in Teilen zu Chromsäure weiterverarbeitet wird. Am Standort Merebank stellt der Konzern aus Natriumdichromat Chrom-Gerbsalze für die globale Lederindustrie her. Das Werk in Newcastle mit rund 220 Mitarbeitern wird Brother Enterprises den Angaben nach im Zuge der Transaktion übernehmen. Die Herstellung von Chrom-Gerbsalzen in Merebank wird LANXESS bis voraussichtlich 2024 für Brother Enterprises in Auftragsfertigung weiterführen.

