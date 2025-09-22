DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag in Grün

23.09.25 16:10 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 140,62 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
117,00 EUR 1,00 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 140,62 USD. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 141,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 216.124 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

2025 dürfte Circle Internet Group einen Verlust von -1,866 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

