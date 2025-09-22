Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 140,62 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 140,62 USD. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 141,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 216.124 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

2025 dürfte Circle Internet Group einen Verlust von -1,866 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

