Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 140,62 USD zu.
Um 15:53 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 140,62 USD. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 141,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 216.124 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.
2025 dürfte Circle Internet Group einen Verlust von -1,866 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
