Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 131,99 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 131,99 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 131,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,42 USD. Bisher wurden heute 1.036.712 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie.
