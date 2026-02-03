Circus SE Inhaber-Akt-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Eigengeschäft

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Circus SE Inhaber-Akt informiert.

Zum 03.02.2026 wurde bei Circus SE Inhaber-Akt ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 03.02.2026. Von in enger Beziehung Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) wurden am 03.02.2026 Circus SE Inhaber-Akt-Papiere gekauft. Für je 9,28 EUR wurden 1.227 Circus SE Inhaber-Akt-Papiere erstanden. Die Circus SE Inhaber-Akt-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 9,20 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Circus SE Inhaber-Akt-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Circus SE Inhaber-Akt erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,95 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 26.607.020.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 02.02.2026 Circus SE Inhaber-Akt-Anteile gehandelt. Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) fügte 1.138 Anteile zu jeweils 8,78 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net