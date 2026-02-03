DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.447 +0,7%Euro1,1830 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.065 +2,4%
Eigengeschäft

Circus SE Inhaber-Akt-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

04.02.26 08:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Circus SE Inhaber-Akt informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circus SE Inhaber-Akt
9,74 EUR 0,44 EUR 4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 03.02.2026 wurde bei Circus SE Inhaber-Akt ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 03.02.2026. Von in enger Beziehung Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) wurden am 03.02.2026 Circus SE Inhaber-Akt-Papiere gekauft. Für je 9,28 EUR wurden 1.227 Circus SE Inhaber-Akt-Papiere erstanden. Die Circus SE Inhaber-Akt-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 9,20 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Circus SE Inhaber-Akt-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Circus SE Inhaber-Akt erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,95 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 26.607.020.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 02.02.2026 Circus SE Inhaber-Akt-Anteile gehandelt. Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) fügte 1.138 Anteile zu jeweils 8,78 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

