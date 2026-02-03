Circus SE Inhaber-Akt-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Circus SE Inhaber-Akt informiert.
Werte in diesem Artikel
Zum 03.02.2026 wurde bei Circus SE Inhaber-Akt ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 03.02.2026. Von in enger Beziehung Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) wurden am 03.02.2026 Circus SE Inhaber-Akt-Papiere gekauft. Für je 9,28 EUR wurden 1.227 Circus SE Inhaber-Akt-Papiere erstanden. Die Circus SE Inhaber-Akt-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 9,20 EUR.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Circus SE Inhaber-Akt-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Circus SE Inhaber-Akt erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,95 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 26.607.020.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 02.02.2026 Circus SE Inhaber-Akt-Anteile gehandelt. Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) fügte 1.138 Anteile zu jeweils 8,78 EUR dem eigenen Depot hinzu.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent