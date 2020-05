Cisco übertrifft Erwartungen trotz Rückgangs bei Umsatz und Gewinn

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat im vergangenen Quartal trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Anleger übertroffen. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um gut zwei Prozent.

Dabei sank der Cisco-Umsatz in dem Ende April abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf zwölf Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Rückgang von neun Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar.

Cisco ist stark im Geschäft mit Netzwerk-Technik, bietet aber auch die Videokonferenzlösung WebEx an. Das ist ein boomendes Geschäftsfeld in der Corona-Krise, in der Beschäftigte vieler Unternehmen von Zuhause aus arbeiten. Cisco weitete in der Corona-Zeit die Gratis-Nutzung von WebEx aus - auf diese Weise hatte der Konkurrenzdienst Zoom (Zoom Video Communications) in den vergangenen Wochen viele neue Kunden gewonnen.

Ciscos Kerngeschäft mit Netzwerk-Ausrüstung schrumpfte unterdessen um 15 Prozent auf 6,43 Milliarden Dollar./so/DP/he