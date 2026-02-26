DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.475 +0,5%Euro1,1807 +0,1%Öl71,00 +0,1%Gold5.193 +0,2%
Cityvarasto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

27.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cityvarasto Oyj Registered Shs
18,20 EUR 0,34 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen

Cityvarasto hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahr 7,28 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,14 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,42 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,900 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 27,20 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

