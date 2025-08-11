DAX23.965 -0,5%ESt505.315 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Dienstagmittag gesucht

12.08.25 12:05 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Clara Technologies-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,30 EUR zu.

Clara Technologies
3,28 EUR 0,02 EUR 0,61%
Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 3,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,30 EUR. Bei 3,28 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 47.169 Clara Technologies-Aktien gehandelt.

Am 30.04.2025 lud Clara Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Clara Technologies hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

