Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Dienstagmittag gesucht
Die Aktie von Clara Technologies gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Clara Technologies-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,30 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 3,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,30 EUR. Bei 3,28 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 47.169 Clara Technologies-Aktien gehandelt.
Am 30.04.2025 lud Clara Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Clara Technologies hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.
