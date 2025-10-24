DAX24.225 +0,1%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,91 -0,1%Gold4.062 -1,6%
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Profil
EU sieht bei Meta Mängel im Umgang mit illegalen Inhalten

24.10.25 12:26 Uhr
Von Kim Mackrael

DOW JONES--Meta Platforms ist wegen des Umgangs mit illegalen Inhalten auf den konzerneigenen sozialen Netzwerken Facebook und Instagram ins Visier der EU-Kommission geraten. Die Kommission hat nach eigenen Angaben festgestellt, dass Meta es versäumt, den Nutzern eine einfache Möglichkeit bereitzustellen, illegale Inhalte anzuzeigen.

Die Kommission hat das Unternehmen außerdem beschuldigt, den Nutzern keine angemessenen Instrumente an die Hand zu geben, um gegen Entscheidungen von Moderatoren vorzugehen, wenn Posts oder Accounts entfernt wurden.

Diese vorläufigen Anschuldigungen basieren auf dem Digital Service Act der EU, mit dem Standards dafür gesetzt werden sollen, wie Tech-Konzerne wie Apple, Meta und Google Inhalte überwachen. Verstöße gegen das Gesetz können zu Geldstrafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens führen.

Die Erkenntnisse der EU sind nicht endgültig. Meta hat nun die Möglichkeit, die Anschuldigungen zu prüfen und darauf zu reagieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 06:26 ET (10:26 GMT)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

