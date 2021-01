Microsoft-Aktie weit im Plus: Commerzbank vertieft Zusammenarbeit mit Microsoft

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, will die Bank in den kommenden fünf Jahren einen signifikanten Teil ihrer Anwendungen in die Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure auslagern.

Die Commerzbank bezeichnet Cloud-Computing als eine "Schlüsseltechnologie für die digitale Transformation". Sie arbeitet dabei mit mehreren Technologiepartnern zusammen. "Die strategische Partnerschaft mit Microsoft verstärkt unser technisches Know-how und unterstützt uns dabei, unsere Anwendungen in die Cloud zu migrieren", sagte Commerzbank-COO Jörg Hessenmüller. "Das ist effizient, weil wir so flexibel sind und nur die Rechenleistung zahlen, die wir auch tatsächlich benötigen."

Bis Handelsschluss kletterte die Microsoft-Aktie an der NASDAQ um 3,65 Prozent auf 224,34 Dollar.

