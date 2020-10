SAP steigert operative Marge in Q3 stärker als erwartet - Jahresprognose und Mittelfristziele gestutzt

Die vielbeachtete Marge kletterte auf Non-IFRS-Basis auf 31,7 bzw währungsbereinigt 31,9 Prozent nach 30,6 Prozent im Vorjahresquartal. Analysten hatten 31,2 Prozent geschätzt.

Hintergrund ist ein um 4 Prozent auf 6,535 Milliarden Euro überraschend gesunkener Umsatz, während das operative Ergebnis nur um knapp 1 Prozent auf 2,069 Milliarden Euro abnahm. Die Schätzungen der Analysten für die eigentlich erst am Montagmorgen anstehenden Quartalszahlen lagen jeweils höher bei 6,887 bzw 2,117 Milliarden Euro. Alle Angaben sind auf Non-IFRS-Basis.

Cloudwachstum abgeflacht, Lizenzgeschäft bröckelt weiter

Die Erlöse aus dem zukunftsträchtigen Cloudgeschäft zogen mit 10 (2. Quartal: 19) Prozent geringer als erwartet an und erreichten 1,984 (Prognose: 2,112) Milliarden Euro. Der seit diesem Jahr genannte Auftragsbestand im Cloudbereich (Current Cloud Backlog) ist gegenüber den Vorjahreszeitraum um ebenfalls 10 (2. Quartal: 20) Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen.

Im traditionsreichen und margenstarken Lizenzgeschäft verzeichnete SAP einen Einbruch um fast ein Viertel auf 714 (Vorjahr: 932) Millionen Euro.

Anders als die gekappten Umsatz- und Gewinnerwartungen hat SAP die im April gesenkten und im Juli teilweise erhöhten Erwartungen beim Cashflow für 2020 weiter angehoben, ausgehend von einer anhaltenden Verbesserung im dritten Quartal. Der freie Cashflow war mit 1.052 (Vorjahr: 370) Millionen Euro ebenso positiv wie der operative Cashflow mit 1.321 (638) Millionen.

Unter dem Strich stand mit 2,098 Milliarden Euro ein um 34 Prozent höherer Gewinn, je Aktie waren es 1,70 (1,30) Euro, ausgelöst durch einen hohen Beitrag von Sapphire Ventures. Der im Silicon Valley ansässige Risikokapitalgeber von SAP verbuchte mit 715 Millionen Euro um gut 500 Millionen mehr aus der Höherbewertung seiner Investitionen.

S/4Hana zieht weiter (Neu-)Kunden an

Bei SAPs Kerndatenbank S/4Hana hat sich die Zahl der Kunden um 20 Prozent erhöht auf 15.100, im Vorquartal lag die Zuwachsrate bei rund 22 Prozent. Die Neukundenzahl war mit rund 500 konstant.

SAP stutzt Jahresprognose und Mittelfristziele

Die Corona-Pandemie bringt Europas größten Softwarehersteller SAP stärker in Bedrängnis als gedacht. Die Belebung der Nachfrage fiel auch wegen neuer Beschränkungen verhaltener aus als erwartet, wie der DAX-Konzern überraschend am Sonntagabend in Walldorf mitteilte. So rechnet das Management um Vorstandschef Christian Klein nun mit weniger Umsatz und Betriebsergebnis als bisher.

Weil die Krise die Geschäfte mindestens bis Mitte kommenden Jahres belasten werde und die Wechselkurse sich zuletzt negativ entwickelt hätten, dürften sich auch die Zielsetzungen für 2023 bei Umsatz und Ergebnis um ein bis zwei Jahre verschieben. Zudem sorge die schnellere Umstieg von Kunden auf die Cloudversionen von SAP-Software für 4 bis 5 Prozentpunkte weniger Marge. Zuvor hatte SAP versprochen, die bereinigte operative Marge (bereinigtes Ebit) von 2018 bis 2023 um rund 5 Prozentpunkte auf dann rund 34 Prozent steigern zu wollen.

SAP-Chef Christian Klein sprach davon, dass sich die Kunden aufgrund der Corona-Krise an einem Wendepunkt befinden, da für sie "der Umstieg in die Cloud, verbunden mit einer echten Neuausrichtung ihres Geschäfts, unerlässlich geworden" sei. Dass dieser Wendepunkt auch für SAP selbst gilt, machte Finanzvorstand Luka Mucic deutlich: "Unser beschleunigter Umstieg in die Cloud wird sicherstellen, dass wir unseren Weg als Cloud-Wachstumsunternehmen fortsetzen." Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit von Kosteneinsparungen, um so und mit "unserem widerstandsfähigen Geschäftsmodell" die neue Zielsetzung zu erreichen.

In diesem Jahr rechnet SAP nun mit einem Gesamtumsatz von 27,2 bis 27,8 Milliarden Euro auf Basis konstanter Wechselkurse, das heißt zu Wechselkursen aus dem vergangenen Jahr. Vorher waren es 27,8 bis 28,5 Milliarden. Darunter dürfte vor allem auch der Umsatz mit Cloudsoftware schwächer ausfallen mit 8 bis 8,2 Milliarden Euro, hier waren zuvor 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro angepeilt. Das Betriebsergebnis dürfte nun zwischen 8,1 und 8,5 Milliarden Euro landen statt zwischen 8,1 und 8,7 Milliarden.

