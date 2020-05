CM Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt knapp im Minus -- Uber greift wohl nach GrubHub -- VW muss Produktion wieder zurückfahren -- thyssen mit roten Zahlen -- E.ON, Deutsche Post im Fokus

Fitch stuft UniCredit und Intesa Sanpaolo ab. Centogene kündigt Covid-19-Tests in Pflegeheimen Mecklenburg-Vorpommerns an. L'Oréal verzichtet auf geplante Erhöhung der Dividende. ams will mit Kapitalmaßnahme Geld für OSRAM-Übernahme reinholen. Google-Schwester Waymo mit Finanzspritze von mehreren Milliarden Dollar.