Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 235,74 USD.

Die Coinbase-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 235,74 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,15 USD. Bei 232,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 528.774 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,33 USD) erklomm das Papier am 26.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 80,30 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.05.2024 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 201,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,33 Mrd. USD im Vergleich zu 772,53 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,13 USD im Jahr 2024 aus.

