Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 257,63 USD.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 257,63 USD abwärts. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,01 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 359.526 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,74 USD. Mit einem Zuwachs von 35,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 44,66 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Coinbase gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 4,84 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,01 Mrd. USD – eine Minderung von 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,33 Mrd. USD eingefahren.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,21 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Coinbase-Aktie springt hoch: Aufnahme in den S&P 500 als erstes Kryptounternehmen