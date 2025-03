Coinbase Aktie News: Coinbase verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 180,75 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 180,75 USD abwärts. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,80 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 641.429 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 93,49 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 146,14 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 19,15 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 13.02.2025. Das EPS wurde auf 5,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 138,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 953,79 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

