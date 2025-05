Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Kursplus

Coinbase im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 203,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 203,30 USD. Bei 208,20 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 205,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 460.511 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,74 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,03 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD ab. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 42,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,27 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2,33 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 12.08.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 7,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Aktien von PayPal und Coinbase legen zu: Zusammenarbeit bei Stablecoin-Lösungen

Weiterer Antrag auf Dogecoin-ETF eingereicht