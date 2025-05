Coinbase Aktie News: Coinbase legt am Mittwochnachmittag zu

Coinbase im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 197,61 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 197,61 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 200,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 199,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 196.725 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,74 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 142,59 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,85 Prozent.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 13.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,27 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Coinbase am 08.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,27 USD fest.

