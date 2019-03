Börsendebüt: Levi Strauss zurück an der Wall Street

€uro am Sonntag

werden seit Donnerstag wieder an der Wall Street gehandelt. Der erste Kurs lag bei 22,22 Dollar und damit 31 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 Dollar. Mit einem Schlusskurs von 22,41 Dollar lag das Plus schließlich bei 32 Prozent.nahm beim Börsengang 623 Millionen Dollar an frischem Kapital ein und wurde insgesamt mit 6,55 Milliarden Dollar bewertet. Levi Strauss hatte noch vor wenigen Jahren mit rückläufigen Umsätzen und einem angestaubten Image zu kämpfen.war das Unternehmen an den Aktienmarkt gegangen, machte jedoch Mitte der 1980er-Jahre wieder einen Rückzug. Der Jeanshersteller ist auch heute noch im Familienbesitz._______________________________