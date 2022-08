Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,76 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 2,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 6,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.779.854 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 28,31 Prozent wieder erreichen. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,55 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 12.05.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 2.099,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Commerzbank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

