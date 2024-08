Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 14,68 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 14,68 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.744.882 Commerzbank-Aktien.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,80 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,547 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,08 EUR an.

Am 15.05.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Aktie aus.

