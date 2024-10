Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 16,01 EUR nach.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 16,01 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 15,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,24 EUR. Zuletzt wechselten 3.177.215 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 16,71 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 4,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 63,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,512 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,75 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,01 EUR je Aktie.

