Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 14,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,63 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 789.297 Aktien.

Am 22.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,83 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 6,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 38,14 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,03 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,05 EUR je Aktie.

