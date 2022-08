Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,67 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 03.08.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 6,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.083.127 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 30,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2021 auf bis zu 5,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,27 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,62 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 12.05.2022. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.099,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent gesteigert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank.

In der Bilanz 2020 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Nachhaltigkeit in der Finanzberatung: Schub für 'grüne' Anlagen?

Einschätzungen der Großbanken: Hier dürfte der S&P 500 zum Jahresende stehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf