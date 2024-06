Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 15,24 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 15,24 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 15,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,38 EUR. Bisher wurden heute 170.237 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,87 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,11 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,566 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,18 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Commerzbank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

