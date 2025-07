Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,28 EUR.

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,28 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,48 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 28,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,47 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 50.747 Aktien.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,74 EUR an. 8,70 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 133,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,915 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,18 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

