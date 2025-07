Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 29,23 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 29,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 29,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 386.080 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 58,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,916 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,76 EUR.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

