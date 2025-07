Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 28,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 28,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.728.857 Commerzbank-Aktien.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 6,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 136,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,916 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,76 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,43 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,40 EUR im Jahr 2025 aus.

