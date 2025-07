Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 29,98 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 29,98 EUR zu. Bei 30,16 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.120.727 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2025 auf bis zu 30,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 147,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,916 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,76 EUR aus.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

