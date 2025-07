Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 29,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 29,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 29,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 221.067 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,74 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 59,15 Prozent wieder erreichen.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,916 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,76 EUR an.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

