Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,62 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,62 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 28,77 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,39 EUR ab. Mit einem Wert von 28,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 661.948 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 57,67 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,916 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,15 Mrd. EUR.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

