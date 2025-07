Kursverlauf

Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittag Boden gut

23.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 29,16 EUR.

Commerzbank 29,15 EUR 0,36 EUR 1,25%

Um 11:47 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 29,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 29,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.052.729 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Bei 30,74 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 5,42 Prozent Luft nach oben. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,916 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 24,76 EUR angegeben. Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026. Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Erste Schätzungen: Commerzbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Commerzbank-Aktie stabil: DZ Bank senkt Commerzbank auf 'Halten' - Merz verurteilt UniCredit-Vorgehen Commerzbank-Aktie erhält von DZ BANK niedrigere Einstufung: Nun Halten

