Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,64 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,80 EUR. Bei 14,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 560.202 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 8,13 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 37,66 Prozent wieder erreichen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,03 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

