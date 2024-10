Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Aufschlag

Commerzbank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 16,54 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 16,54 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,60 EUR. Mit einem Wert von 16,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.718.976 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 16,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (9,77 EUR). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 40,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,508 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,75 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. EUR – ein Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

