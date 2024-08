Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 13,06 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 13,06 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,93 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 688.457 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Gewinne von 21,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 43,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,547 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,08 EUR an.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

