Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 6,77 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,05 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.418.155 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2021 bei 4,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,54 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 12.05.2022. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,51 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,43 Prozent auf 2,05 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 09.02.2023 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

