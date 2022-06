Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,49 EUR

Die Aktie notierte um 06.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 8,51 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 8,52 EUR. Bei 8,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.448.296 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 10,56 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,01 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 69,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,65 EUR.

Am 12.05.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 2.795,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.492,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

