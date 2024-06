Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 15,25 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 15,25 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.231.237 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,566 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,18 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

