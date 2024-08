Commerzbank Aktie News: Bären lasten am Mittwochvormittag auf Commerzbank

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 12,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 12,45 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 12,45 EUR. Mit einem Wert von 12,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 586.995 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Gewinne von 27,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,69 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,547 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,08 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

