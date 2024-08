Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 12,51 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 12,51 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 12,39 EUR. Bei 12,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 362.132 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 26,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 37,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,84 EUR an.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

